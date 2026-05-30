Triple choque sobre la Ruta 17: varios heridos fueron trasladados a Añelo

Un violento triple choque se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 17, en cercanías del dique Portezuelo, y provocó la interrupción total del tránsito durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió pasadas las 8 de la mañana y fue protagonizado por dos camionetas de gran porte y una trafic. Por causas que aún se investigan, los tres vehículos colisionaron en una curva de la ruta, generando importantes daños materiales.

Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron heridas y debieron ser asistidas en el lugar por personal sanitario. Posteriormente, fueron trasladadas a la localidad de Añelo para recibir una atención médica más compleja.

Tras el accidente, efectivos policiales, personal de salud y equipos de emergencia trabajaron en la zona para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular. Debido a las tareas de rescate y peritaje, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas.

Hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad de heridos ni la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes de los vehículos involucrados. Las autoridades continúan investigando la mecánica del choque.