TRI-CAMPEONES DEL “SENTIR SUREÑO”: El ballet Danza y Pasión hace historia en El Bolsón

El Ballet Danza y Pasión se consagró tri-campeón de la cuarta edición del certamen competitivo Sentir Sureño 2025, realizado los días 13 y 14 de septiembre en la localidad de El Bolsón.

Representando con orgullo a la Comarca Petrolera y a la Provincia del Neuquén, el elenco brilló en cada presentación ante agrupaciones provenientes de Bariloche, Santa Cruz, Caleta Olivia, Buenos Aires, Neuquén y otras regiones del país. Gracias a una impecable actuación colectiva e individual, el ballet no solo obtuvo una amplia cantidad de premios, sino que también alcanzó el máximo galardón del certamen: la Copa “Sentir Sureño” y un premio económico de $1.000.000.

Con esta victoria, Danza y Pasión se corona como tricampeón consecutivo del certamen, habiendo ganado en las ediciones 2023, 2024 y 2025. Esto significa que la copa queda definitivamente en manos del ballet, como reconocimiento a su constancia, talento y excelencia artística.

1° PUESTO

*Solista de malambo masculino (infantil)

*Combinado malambo femenino(juvenil)

*Pareja estilizada raiz (adulto)

*Pareja tradicional en contrapunto(Infantil )

*Pareja tradicional contrapunto (juvenil) *Mejor propuesta Maternal/Paternal

*Conjunto tradicional Mejor Propuesta Regional.

*Conjunto estilizado raiz (adultos)

*Combinado malambo femenino (infantil)

*Conjunto estilizado raiz (juvenil)

*Conjunto de danza libre o argumental (mayor).

2° PUESTO

*Conjunto tradicional (juvenil)

*Combinado malambo masculino (juvenil)

*Conjunto tradicional (mayor)

*Conjunto estilizado raiz (mayor)

*Solista de malambo femenino( juvenil)

*Combinado malambo femenino (mayor)

*Pareja estilizada raiz (añoranza)

TERCER PUESTO :

*Solista de malambo femenino (infantil)

*Pareja estilizada raiz (infantil)

*Pareja estilizada raiz (juvenil)

MENCIÓN ESPECIAL

*Solista de malambo femenino(mayor)

*Pareja estilizada raiz (mayor)