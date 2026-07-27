Tres demorados tras un intento de robo a un comercio en Cutral Co

Tres personas fueron demoradas durante la madrugada del domingo luego de un rápido operativo policial que permitió frustrar un presunto robo en un comercio ubicado sobre calle Tucumán, en Cutral Co.

El procedimiento se inició alrededor de la 1:38, cuando un llamado alertó sobre la presencia de varias personas intentando ingresar al local. De inmediato, efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co–Plaza Huincul, en coordinación con el Centro de Monitoreo Urbano, realizaron el seguimiento mediante las cámaras de seguridad y confirmaron que los sospechosos habían forzado la reja de acceso e ingresado al inmueble.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a una persona que permanecía en la vereda y, al advertir que la puerta del comercio estaba abierta, ingresaron para inspeccionar el interior. Allí demoraron a un hombre que intentaba escapar por una ventana del baño y, posteriormente, localizaron a otro sospechoso oculto sobre el techo del edificio.

Durante la requisa, el personal constató que los presuntos autores ya habían reunido diversa mercadería en bolsas, aparentemente con la intención de llevársela.

Minutos más tarde, el propietario del comercio se presentó en el lugar, verificó los daños ocasionados en la puerta de ingreso y reconoció la mercadería que había sido preparada para ser sustraída.

Gracias a la rápida intervención policial y al trabajo conjunto con el Centro de Monitoreo Urbano, el robo pudo ser frustrado y los elementos permanecieron en el comercio.

Los tres demorados fueron trasladados a la unidad policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.