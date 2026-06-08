Tres allanamientos, droga secuestrada y cuatro imputados en Cutral Co

La División Antinarcóticos Cutral Co realizó tres allanamientos simultáneos en los barrios Nehuen Che y Parque Oeste, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

La causa se inició a partir de denuncias anónimas efectuadas a través de la plataforma Narcoweb y de la aplicación provincial “Neuquén Te Cuida”, lo que permitió avanzar con las tareas investigativas que derivaron en los procedimientos judiciales.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de 300 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, además de cannabis sativa, más de cinco millones de pesos en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, equipos de videovigilancia y otros elementos considerados de interés para la causa.

Como resultado de los allanamientos, cuatro personas mayores de edad fueron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La investigación fue desarrollada por personal de la División Antinarcóticos Cutral Co, con la colaboración de distintas unidades policiales de la provincia, que brindaron apoyo durante la ejecución de los procedimientos.