Transportistas locales reclaman fuentes laborales en Plaza Huincul

Un importante grupo de propietarios de empresas de transporte de la comarca se presentó este lunes en el municipio de Plaza Huincul para exigir la restitución de fuentes laborales que, según aseguraron, fueron recientemente asignadas a compañías provenientes del sur del país sin base operativa en Cutral Co y Huincul.

La protesta surgió luego de que se dieran de baja contratos con firmas locales, situación que generó malestar y preocupación entre los transportistas, quienes sostienen que la decisión vulnera derechos adquiridos y afecta directamente la economía regional.

Los empresarios fueron recibidos por el intendente Claudio Larraza, a quien entregaron una nota formal con el reclamo. Además, adelantaron que una manifestación similar se realizará en el municipio de Cutral Co para reforzar el pedido y buscar respuestas de las autoridades.

“Queremos hacer valer y que se cumpla la ley de Compre Neuquino”, expresó uno de los propietarios durante la movilización. “Somos de acá, de esto vivimos y vamos a pelear por nuestros puestos laborales”, agregó, señalando que no buscan confrontaciones sino garantizar que la actividad local sea priorizada.

Los transportistas esperan una pronta intervención de los municipios y la provincia para revisar las decisiones recientes y asegurar que las empresas radicadas en la comarca no queden desplazadas.