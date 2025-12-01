Transportistas locales profundizan su reclamo y son recibidos por Rioseco en Cutral Co

Luego de la manifestación realizada en Plaza Huincul, un grupo de propietarios de empresas de transporte de la comarca se trasladó este lunes a la ciudad de Cutral Co, donde fueron recibidos por el intendente Ramón Rioseco. Allí expusieron su preocupación por la pérdida de fuentes laborales derivada —según señalaron— del incumplimiento de la Ley de Compre Neuquino.

Los transportistas explicaron que varias empresas locales vieron sus contratos dados de baja y reemplazados por compañías provenientes del sur del país, que no cuentan con base operativa en la zona. Esta situación, indicaron, dejó sin trabajo a más de 30 personas vinculadas directamente a la actividad.

Tras entregar una nota formal al intendente, los propietarios adelantaron que el reclamo continuará en la sede de YPF, ubicada en calle Talero en la ciudad de Neuquén. Allí buscarán informar a la empresa sobre las consecuencias de la decisión y solicitar la revisión de los contratos recientes.

Los transportistas insistieron en que su objetivo es que se respete el marco legal vigente y se priorice a las firmas radicadas en la comarca. “Defendemos nuestros puestos laborales y el trabajo de la gente de la región”, expresaron.