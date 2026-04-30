Tragedia en Ruta 17: el Sindicato confirmó que murió un trabajador petrolero y suspenden acto por el Día del Trabajador

Un grave accidente vial ocurrido en la Ruta Provincial 17, en cercanías de Sausal Bonito, dejó como saldo la muerte de un trabajador petrolero y varios heridos. El hecho se registró alrededor de las 9:30, cuando una camioneta que trasladaba operarios chocó de manera semifrontal con un automóvil Renault Clio.

A raíz del siniestro, al menos seis personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros de salud de la zona, con la intervención de bomberos y personal sanitario.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados confirmaron el fallecimiento de uno de los trabajadores involucrados, lo que motivó la suspensión de la asamblea y festejo por el Día del Trabajador que estaba previsto realizarse este mismo día en Rincón de los Sauces.

Si bien aún no se difundió el comunicado oficial, la organización gremial anticipó la decisión en señal de duelo. De manera extraoficial, trascendió que la víctima fatal sería el conductor de la camioneta, aunque este dato deberá ser confirmado por las autoridades.

Las causas del accidente son materia de investigación.