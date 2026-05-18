Trabajadores del EPAS denuncian “negocios” con empresas tercerizadas y advierten un vaciamiento del organismo

Trabajadores del EPAS realizaron una asamblea este lunes en Cutral Co para reclamar por la falta de personal, herramientas, vehículos y materiales para garantizar el servicio de agua y saneamiento en la provincia.

El director obrero del organismo, Pablo Azúa, cuestionó además el funcionamiento de las empresas tercerizadas contratadas por el ente y aseguró que “se están pagando sobreprecios” en distintos servicios y alquileres de maquinaria.

“Asistimos a un vaciamiento del EPAS mientras se beneficia a empresas privadas con contratos millonarios”, sostuvo.

Azúa señaló que actualmente no se están reemplazando las jubilaciones dentro del organismo y advirtió que la planta de trabajadores prácticamente no creció desde 2008, a pesar de la expansión demográfica y de nuevas instalaciones en distintas localidades.

También expresó preocupación por posibles avances hacia procesos de privatización y remarcó que el servicio de agua potable debe mantenerse bajo gestión estatal.

Desde el sector aseguraron que, por el momento, las medidas se limitan a asambleas y manifestaciones para visibilizar la situación del organismo y reclamar inversiones en infraestructura y recursos humanos.