Trabajadores de seguridad y camilleros realizan medida de fuerza en el Hospital de Alta Complejidad

Este lunes, trabajadores del Hospital de Alta Complejidad iniciaron una medida de fuerza impulsada por la CTA, en reclamo por la falta de pago de un plus salarial que, según señalaron, ya había sido acordado previamente con la empresa prestadora.

El conflicto involucra a personal de seguridad y camilleros, ambos pertenecientes a la empresa Limit, quienes decidieron continuar con la protesta hasta obtener una respuesta formal. “Hasta que la empresa no nos dé una respuesta vamos a continuar con la manifestación”, expresó uno de los trabajadores de seguridad durante la jornada.

Por su parte, los sectores de maestranza, bajo la órbita de la empresa CBC, quedaron alcanzados por una conciliación obligatoria dictada tras conocerse la medida, lo que frenó cualquier acción gremial en ese ámbito.

A pesar de la protesta, la atención en el hospital se mantiene con normalidad, ya que los sectores involucrados no afectan los servicios esenciales. Las guardias continúan garantizadas mediante la presencia de trabajadores eventuales.

El referente de la CTA, Daniel Herrera, confirmó que aún no existe una fecha concreta de pago para el plus reclamado, motivo que sostiene el malestar y la continuidad del reclamo.