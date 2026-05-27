Trabajadora denunció una situación de acoso e inseguridad durante el Rally en Cutral Co

Una trabajadora municipal de Cutral Co denunció públicamente haber vivido una situación de extrema inseguridad y acoso mientras prestaba colaboración durante el Rally disputado el pasado domingo en la comarca.

Noelia Painemilla, integrante del programa Plus y trabajadora de Servicios Públicos, relató que fue asignada por Defensa Civil a un sector alejado del circuito, en la zona cercana al sector de “Unidad de detención 22”, donde quedó sola durante la madrugada antes del inicio de la competencia.

Según contó, cerca de las 7 de la mañana y aún en plena oscuridad, un vehículo con varios ocupantes se acercó hasta el lugar donde realizaba controles y comenzó a hostigarla verbalmente con comentarios intimidantes y de contenido sexual.

La mujer explicó que logró evitar que los sujetos descendieran del automóvil y que la situación terminó cuando personal vinculado a la organización del rally pasó por el sector realizando controles de seguridad, lo que provocó que el vehículo se retirara.

“Fue horrible, nunca me había sentido tan sola”, expresó entre lágrimas durante la entrevista radial, donde aseguró que sufrió un fuerte impacto emocional tras el episodio.

Noelia indicó además que desde Defensa Civil le ofrecieron asistencia psicológica y contención, aunque manifestó sentirse “abandonada” por parte de sus superiores del área de Servicios Públicos, reclamando mayor acompañamiento institucional tras lo sucedido.

La trabajadora señaló que decidió hacer público el caso para visibilizar lo ocurrido y pedir mayor seguridad y respaldo para quienes cumplen tareas durante eventos masivos en zonas alejadas.