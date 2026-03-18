Todero preside comisión clave y propone dar voz a jubilados en el Congreso

El diputado nacional Pablo Todero asumió recientemente la presidencia de la Comisión de Personas Mayores en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, desde donde adelantó que impulsará una gestión “abierta, participativa y con mirada federal”.

El legislador señaló que buscará dar protagonismo a jubilados y jubiladas en el debate legislativo, permitiendo que expongan sus problemáticas directamente en el ámbito de la comisión. “Queremos que tengan voz y que las decisiones se tomen escuchando a quienes son los principales afectados”, afirmó.

En ese marco, destacó la necesidad de abordar la delicada situación económica del sector, y cuestionó la falta de actualización del bono para jubilados, especialmente en la Patagonia, donde —según indicó— no se aplica el adicional por zona desfavorable. Sobre este punto, impulsó un proyecto de ley para garantizar ese reconocimiento.

Todero también se refirió al contexto político nacional y advirtió sobre el posicionamiento internacional del país, al considerar que ciertas declaraciones del Ejecutivo podrían involucrar a Argentina en conflictos externos sin el debido tratamiento en el Congreso.

Finalmente, el diputado remarcó la importancia de reactivar el funcionamiento legislativo y avanzar en el tratamiento de iniciativas clave, en un escenario donde —según indicó— aún no hay una agenda clara de sesiones en la Cámara baja.