Tensión y denuncias en Parque Oeste: familia afirma sufrir hostigamientos desde hace más de tres años

Un conflicto vecinal de larga data mantiene preocupados a los residentes del barrio Parque Oeste. José, un jubilado de 72 años, asegura que desde hace más de tres años vive una situación de hostigamiento constante por parte de un vecino identificado como Jonathan Retamal.

Según relató, el origen de la disputa se remonta a acusaciones relacionadas con la muerte de un perro, hecho que José niega categóricamente. “Jamás maté a ningún animal. Al contrario, lo alimentábamos porque estaba pasando hambre y frío”, afirmó.

Con el paso del tiempo, la situación habría escalado a insultos, agresiones verbales y amenazas dirigidas tanto a José como a su familia. Su hija explicó que el conflicto se volvió cotidiano y que ya realizaron varias presentaciones formales ante la Fiscalía y la comisaría local.

“Es algo de todos los días. Hicimos denuncias, pero solo nos toman la exposición. Hoy mismo tenemos un video donde se lo ve saltando el paredón y rompiendo los vidrios del auto de mi papá”, aseguró.

El vehículo afectado es un Chevrolet Astra modelo 2008 que, según indicaron, ya había sufrido daños anteriormente por pedradas. La familia sostiene que los episodios se repiten y que el temor principal es por la integridad física de José.

“Nosotros ya no damos más. Tenemos miedo por la vida de mi papá”, expresó su hija, quien también denunció amenazas de muerte.

Por su parte, José pidió una intervención más firme de la justicia. “Tengo 72 años y nunca tuve problemas con ningún vecino. Vine a vivir acá en 2018 y desde entonces sufrimos agresiones. Lo detienen unas horas y vuelve a su casa. Nosotros solo queremos vivir tranquilos”, manifestó.

Mientras tanto, en el sector se mantiene presencia policial. Sin embargo, vecinos aseguran que las medidas no alcanzan para resolver el conflicto y reclaman acciones concretas que permitan garantizar la seguridad en el barrio.

El caso vuelve a poner en debate la dificultad para resolver disputas vecinales cuando escalan a situaciones de violencia, y la necesidad de respuestas efectivas antes de que el conflicto se agrave aún más.