Tensión entre el distrito escolar y ATE: denuncias cruzadas y reclamos gremiales

El director del Distrito Escolar, Sergio Iril, salió públicamente a aclarar la situación tras una denuncia realizada por el secretario de ATE, Néstor Rodríguez, que derivó en un estado de alerta gremial y la suspensión de actividades en algunas escuelas.

Según relató Iril, el conflicto se originó la semana pasada cuando solicitó que los reclamos sindicales fueran presentados por escrito, dado que el distrito atiende múltiples demandas de distintos sectores. Esa decisión habría generado el malestar de Rodríguez, quien impulsó medidas de fuerza y denuncias contra el funcionario.

“Me duele y me da vergüenza que mi nombre esté en juego por una cuestión personal. Lo importante es que los chicos estén en las aulas, y no que se pierdan días de clase por diferencias individuales”, expresó Iril.

El director aseguró que el equipo de trabajo del distrito responde a las necesidades de los establecimientos educativos y que no existe consenso interno con las acusaciones del gremio. “Rodríguez buscó apoyo dentro del distrito y no lo consiguió, porque la gente está trabajando tranquila y cumpliendo sus funciones”, agregó.

Respecto a las obras escolares, Sergio informó que se entregaron recientemente el CEPEM 51, el CEPEM 20, la Escuela 123 de Plaza Huincul, y que otras instituciones como la Escuela 255, la Escuela 102, el CEPEM 6 y la escuela de Filli Dei avanzan en distintos grados de ejecución.

Finalmente, el director remarcó que el distrito está abierto al diálogo con todos los gremios, pero “con las formas y modos que correspondan”, y pidió que las diferencias no afecten la continuidad de las clases.