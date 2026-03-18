Tensión en la UCR de Cutral Co: suspendieron la asunción por internas con la conducción provincial

El presidente del comité de la Unión Cívica Radical en Cutral Co, Héctor “Pajarito” Almendra, confirmó que fue suspendido el acto de asunción de autoridades previsto para el viernes pasado, en medio de fuertes diferencias con la conducción provincial encabezada por Juan Peláez.

Según explicó, la decisión se tomó luego de que desde el sector provincial cuestionaran la organización del evento, especialmente por la invitación a intendentes de la comarca, y advirtieran sobre una posible intervención del comité.

Almendra señaló que el conflicto refleja una disputa más profunda sobre el rumbo del partido en la provincia, en particular por el alineamiento con sectores libertarios. En ese contexto, remarcó que desde el comité local buscan “trabajar con independencia” y enfocarse en fortalecer la militancia y recuperar presencia política en la ciudad.

Pese a la suspensión del acto, indicó que continuará avanzando con la conformación de la conducción y el trabajo partidario a nivel local.