Tensión en Cutral Co: clausuran un comercio del barrio Progreso y hubo disturbios

Un comercio del barrio Progreso fue allanado y posteriormente clausurado tras detectarse que funcionaba sin la habilitación correspondiente y acumulaba numerosas denuncias, principalmente por presunta venta de pirotecnia. El procedimiento se realizó con intervención de la Justicia y del Juzgado de Faltas de Cutral Co.

La jueza de Faltas, Ana Stempin, explicó que el local ya había sido intimado a regularizar su situación comercial y que, durante esas actuaciones, el personal del Juzgado fue amenazado. Además, señaló que el propietario del comercio contaba con denuncias previas por amenazas contra inspectoras municipales.

Si bien existían reiteradas denuncias por la supuesta venta de pirotecnia, durante el allanamiento no se halló este tipo de mercadería en el lugar. No obstante, se avanzó con la clausura debido a la falta de habilitación y los antecedentes del caso.

Como consecuencia del procedimiento, el propietario del comercio se manifestó este viernes por la mañana frente al municipio, donde realizó la quema de cubiertas. La protesta derivó en disturbios y se registraron disparos por parte de personal policial durante la intervención para controlar la situación.

Las actuaciones continúan en el ámbito judicial y administrativo, mientras se evalúan las responsabilidades correspondientes.