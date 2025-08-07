Tenía 27 envoltorios de cocaína y marihuana para la venta: fue imputado en Cutral Co

Durante una audiencia realizada este miércoles, el Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a un hombre por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras el hallazgo de cocaína y marihuana fraccionadas en 27 envoltorios dentro de su vivienda en el barrio Nehuen Che, en la ciudad de Cutral Co.

El asistente letrado Rodrigo Blanco fue quien formuló la acusación, en el marco de una investigación que se llevó adelante junto a la División Antinarcóticos de la Policía local. Durante un allanamiento, se encontraron 109 gramos de cocaína y 27,8 gramos de marihuana, distribuidos en distintos sectores de la casa: en un patio en construcción, dentro de un ropero y sobre una mesa de televisor.

Además de la droga, los investigadores secuestraron recortes de nylon utilizados para embalar los estupefacientes, un trozo de cerámica con restos de cocaína —presuntamente usado para el corte de la sustancia—, y un cuaderno con anotaciones vinculadas a la actividad ilegal. También se incautaron 110 mil pesos en efectivo.

El representante del MPF explicó que en el marco de las tareas de vigilancia previas al allanamiento, se observaron múltiples movimientos sospechosos en el domicilio: personas que llegaban, permanecían pocos minutos y se retiraban con pequeños envoltorios en las manos, lo que permitió identificar la vivienda como un punto de venta de droga.

El imputado, identificado con las iniciales A.N.V., fue acusado formalmente como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El MPF solicitó —y la jueza de garantías Vanessa Macedo Font avaló— medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse una vez por semana en fiscalía.

El plazo para concluir la investigación fue fijado en tres meses.