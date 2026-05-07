Taxistas reclamaron controles igualitarios para las aplicaciones y destacaron el esfuerzo diario del sector

En el marco del Día del Taxista, trabajadores de distintas paradas de Cutral Co compartieron sus experiencias y plantearon preocupaciones sobre la situación actual del servicio, especialmente por la competencia con las aplicaciones de transporte.

Durante una recorrida por las paradas de taxis de la ciudad, uno de los choferes, con más de 30 años de experiencia, relató el sacrificio que implica la actividad. “Trabajo de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para poder llevar el sustento”, expresó.

El trabajador explicó además que los taxistas deben cumplir con numerosos requisitos y controles municipales para poder circular. “El botiquín tiene que estar completo, el matafuego al día, chaleco reflectivo, balizas, todos los elementos de seguridad”, señaló.

En ese sentido, varios choferes coincidieron en que existe una “competencia desleal” con plataformas como Uber, ya que consideran que los vehículos particulares no atraviesan las mismas inspecciones ni afrontan los mismos costos impositivos y de habilitación.

“No tengo problema en que trabajen con su auto particular, pero que paguen todo lo que pagamos nosotros”, sostuvo el taxista entrevistado, quien remarcó la importancia de que el servicio esté regulado para garantizar seguridad a los pasajeros.

También destacaron que el movimiento laboral depende mucho del clima y de la costumbre de los usuarios. Con las bajas temperaturas, muchos vecinos optan por utilizar taxis antes que esperar el colectivo.

Durante la charla también se recordó el crecimiento de mujeres al volante en el servicio de taxis y remises de la comarca, una modalidad que en años anteriores incluso impulsó experiencias como los llamados “Taxis Rosas”, orientados principalmente al traslado de pasajeras mujeres.

Finalmente, los trabajadores recibieron el saludo de vecinos y colegas en una jornada especial dedicada a reconocer la labor diaria de los taxistas de la ciudad.