26 febrero, 2026 21:20
Taxis y remises ya forman parte del sistema TPIP en Cutral Co

En la terminal de Cutral Co comenzó esta mañana la colocación de los nuevos logos identificatorios en las unidades que ahora forman parte del sistema TPIP (Transporte Público Individual de Pasajeros). A partir de esta medida, los servicios que anteriormente funcionaban como taxis y remises quedan unificados bajo una única denominación y modalidad de prestación.

El sistema está conformado por 137 unidades habilitadas, que desde hoy comienzan a incorporar la nueva imagen institucional en cumplimiento de la normativa vigente.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza Nº 2954/2025, aprobada por el Concejo Deliberante en septiembre de 2025, que estableció la integración de ambos servicios en una única figura regulada, con el objetivo de ordenar, modernizar y brindar mayor claridad al sistema de transporte local.

La directora de Transporte, Jesica Narambuena, estuvo presente en el inicio de las tareas y detalló:

“Hoy comenzamos con la base Cutral Co. Por la tarde será el turno de Libres y mañana por la mañana continuaremos con La Cumbre, Full Time y Avenida”.

Además, explicó que cada unidad contará con un “sombrerito” distintivo en el techo, cuyo color identificará la base a la que pertenece, facilitando así su reconocimiento por parte de los usuarios.

El esquema quedó establecido de la siguiente manera:

  • 🔵 Celeste: Avenida
  • 🟡 Amarillo: Cutral Co
  • Blanco: Libres
  • 🟠 Naranja: La Cumbre
  • 🟢 Verde: Full Time

Con esta implementación, el municipio avanza en la puesta en marcha del TPIP, consolidando un sistema unificado que busca mejorar la organización del servicio y ofrecer mayor transparencia y seguridad a los pasajeros.

