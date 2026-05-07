“Tango a Dos Orquestas”: una noche de música y pasión en Cutral Co

La Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co invita a la comunidad a disfrutar de “Tango a Dos Orquestas”, un concierto especial que reunirá sobre el escenario a músicos locales junto a la prestigiosa Orquesta Típica Municipal “Aníbal Troilo” de General Roca.

El espectáculo se realizará este sábado a las 20 horas en el Centro Cultural José Rioseco, ubicado en el Parque de la Ciudad, con entrada libre y gratuita.

Será el primer concierto del año de la agrupación local y una propuesta que promete una velada cargada de emoción, talento y toda la esencia del tango. El repertorio recorrerá grandes clásicos del género y composiciones de reconocidos autores como Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo, Juan D’Arienzo, Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla, además de obras de referentes actuales.

La Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co cuenta con más de 23 años de trayectoria en la ciudad, consolidándose como un espacio de formación y difusión cultural.

Por su parte, la Orquesta Típica Municipal “Aníbal Troilo” nació en 2019 bajo la órbita de la Dirección de Cultura y Desarrollo Social de General Roca, con el objetivo de promover y difundir el tango a través de conciertos y espectáculos didácticos.

Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad para compartir una noche especial donde el dos por cuatro será el gran protagonista.