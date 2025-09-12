Talleres de oficios para jóvenes en Cutral Co: una oportunidad de formación con salida laboral

En una iniciativa que busca fomentar la formación laboral temprana, Julio Espinase puso en marcha talleres de enseñanza de oficios destinados a jóvenes de entre 12 y 17 años que deseen aprender habilidades prácticas con salida laboral.

Las capacitaciones se dictan en el espacio ubicado en calle Alberdi 263, donde anteriormente funcionaban actividades de los scouts, justo frente al salón Arnoldo Jansen. Según informó Espinase, el horario de atención comienza a partir de las 16 horas.

Los jóvenes interesados en participar deben asistir acompañados por un adulto para completar la inscripción. Durante el primer mes, los alumnos y alumnas tendrán la posibilidad de explorar todos los oficios disponibles, con el objetivo de conocer las distintas opciones y luego elegir el área que más les interese para continuar su formación de manera especializada.

Este programa representa una valiosa herramienta para el desarrollo personal y profesional de los adolescentes de la comarca, promoviendo el aprendizaje práctico y la inclusión en el mundo del trabajo desde una edad temprana.