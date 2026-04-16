Suspenden las clases en la Escuela N° 272 de Cutral Có por una inscripción en el baño

La Escuela N° 272 informó la suspensión del dictado de clases para este viernes 17 de abril, luego de que se detectara una inscripción en uno de los baños del establecimiento.

A través de una comunicación dirigida a las familias, el equipo directivo explicó que la medida se tomó con el objetivo de evaluar la situación y reorganizar las actividades escolares. En este marco, se convocó a los tutores a participar de encuentros presenciales para abordar lo sucedido.

Las reuniones se realizarán en dos turnos: de 9:00 a 11:00 por la mañana y de 14:00 a 16:00 por la tarde. Según indicaron, el propósito es “conversar con las familias, evacuar dudas y construir en conjunto un plan de continuidad corresponsable entre la escuela y el hogar”.

Desde la institución remarcaron la importancia del acompañamiento de los adultos responsables ante este tipo de situaciones, priorizando el diálogo y la contención de la comunidad educativa.