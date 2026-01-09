Socorrista de Plaza Huincul colabora en los incendios de Chubút y solicitan ayuda solidaria

Un socorrista del cuartel de bomberos de Plaza Huincul se encuentra colaborando activamente en el combate de los incendios que afectan a la localidad de El Hoyo, en la provincia de Chubut, donde la situación continúa siendo crítica y se requieren con urgencia donaciones para los equipos de emergencia.

Se trata de Julián, paramédico del cuartel huinculense, quien relató la compleja realidad que se vive en la zona. Según indicó, los socorristas trabajan intensamente para contener el avance del fuego en condiciones adversas, con escasez de agua y sin contar con un hospital de alta complejidad cercano para atender eventuales emergencias médicas.

Ante este panorama, vecinos solidarios de la comarca petrolera impulsaron una campaña de ayuda para asistir a quienes se encuentran en la primera línea de combate contra el fuego. Entre ellos, Matías Zurita, reconocido comerciante local, informó que se están reuniendo agua potable, botines, mamelucos y productos para botiquines de primeros auxilios.

Zurita señaló que las donaciones serán trasladadas hasta la zona afectada y que el viaje solidario está previsto para el sábado 17. Quienes deseen colaborar pueden acercar los elementos al cuartel de bomberos de Plaza Huincul, a cualquiera de los comercios de Matías Zurita, o bien comunicarse con los organizadores.

Para coordinar aportes, los vecinos pueden contactarse con Ernesto al 299 5976483 o con Matías al 299 5570570.

Desde la organización remarcaron la importancia de la ayuda comunitaria para acompañar a los brigadistas y socorristas que, día a día, ponen en riesgo su vida para proteger a la población y al entorno natural de El Hoyo.