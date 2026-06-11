Siguen abiertas las inscripciones para la Jurassic Bike en Plaza Huincul

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que continúan abiertas las inscripciones para participar de una nueva edición de la competencia de mountain bike “Jurassic Bike”, que se realizará el próximo domingo 28 de junio desde las 11:00 horas.

La largada tendrá lugar desde la Dirección de Turismo y contará con diferentes categorías para todas las edades y niveles de experiencia. Los participantes podrán optar por las distancias de 50 kilómetros competitiva y 25 kilómetros promocional, mientras que los más pequeños tendrán recorridos de 700 metros y 500 metros en la categoría Kids.

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el 25 de junio. Los interesados en las categorías principales pueden anotarse a través del formulario online dispuesto por la organización, mientras que para consultas e inscripciones de la división Kids se encuentra disponible el teléfono 299 627-9347.

Desde la organización invitaron a deportistas de la comarca y la región a sumarse a este evento que combina deporte, naturaleza y turismo en los paisajes característicos de Plaza Huincul.