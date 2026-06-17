Sepúlveda defendió el acuerdo entre YPF y Neuquén para el desarrollo de GNL

El diputado provincial Juan Sepúlveda respaldó el despacho favorable emitido por un plenario de comisiones de la Legislatura neuquina para ratificar el acuerdo entre el Gobierno provincial e YPF destinado al desarrollo de proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) en cinco áreas ubicadas en la comarca petrolera.

El legislador sostuvo que la iniciativa representa una oportunidad histórica para Cutral Co y Plaza Huincul, ya que permitirá generar empleo, inversiones y desarrollo económico en la región. Explicó que la explotación de estas áreas comenzaría recién en 2031, pero remarcó que es necesario prepararse desde ahora mediante la capacitación de mano de obra local y el fortalecimiento de las empresas de servicios.

Sepúlveda destacó que el proyecto permitirá exportar gas licuado a mercados internacionales, especialmente Europa, generando ingresos para la provincia durante todo el año y no solo en los períodos de mayor demanda regional.

Asimismo, reconoció que existen cuestionamientos vinculados a las regalías, los beneficios fiscales y el impacto ambiental, pero consideró que los beneficios superan los aspectos negativos. En ese sentido, pidió que los gobiernos locales, los gremios y las instituciones educativas trabajen de manera conjunta para garantizar que los futuros puestos de trabajo sean ocupados por habitantes de la comarca.

Finalmente, el diputado señaló que el desarrollo del GNL debe ir acompañado por obras de infraestructura y proyectos de industrialización que permitan agregar valor a los recursos de la región y generar oportunidades para las futuras generaciones.