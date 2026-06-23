Sepúlveda confirmó su apoyo al acuerdo por el GNL y destacó que la planta separadora se construirá en Buena Esperanza

El diputado provincial Juan Sepúlveda confirmó que votará a favor del convenio vinculado al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que será tratado en la Legislatura de Neuquén y destacó que la planta separadora de gas finalmente se construirá en la Meseta Buena Esperanza, dentro de la comarca petrolera.

El legislador señaló que la concreción de esta obra representa una importante oportunidad para Cutral Co y Plaza Huincul, tanto por la inversión prevista como por el potencial impacto en la generación de empleo. Explicó que la planta tendrá la función de separar los gases ricos de los gases secos, que luego serán transportados hacia Punta Colorada para su procesamiento y exportación.

Sepúlveda defendió el acuerdo impulsado por el Gobierno provincial y sostuvo que permitirá a Neuquén ingresar al mercado internacional del GNL. En ese sentido, indicó que las regalías que se discuten en el convenio están vinculadas únicamente al gas destinado a la producción de GNL y no a la totalidad de los hidrocarburos extraídos.

“El desarrollo no se puede detener y esta es una oportunidad para nuestra zona”, afirmó el diputado, quien reconoció que existen posiciones críticas respecto de la reducción de regalías y los beneficios fiscales contemplados en el acuerdo, aunque consideró que el balance es positivo por el movimiento económico que generará.

Durante la entrevista también hizo referencia a la reunión mantenida con empresarios y pymes locales, quienes expresaron su preocupación por la llegada de compañías de otras provincias que compiten por contratos en Vaca Muerta. Ante este planteo, Sepúlveda aseguró que acompañará los reclamos para fortalecer a las empresas de la comarca y fomentar la contratación de mano de obra local.

Asimismo, recordó que existe una normativa provincial que establece la prioridad para trabajadores neuquinos y sostuvo que el desafío será garantizar su cumplimiento efectivo. En ese marco, propuso avanzar en mesas de trabajo entre municipios, legisladores, gremios y empresarios para asegurar que los beneficios de las futuras inversiones queden en la región.

Finalmente, remarcó la necesidad de que Neuquén no se limite a exportar materia prima y planteó la importancia de impulsar proyectos de industrialización vinculados a los recursos hidrocarburíferos, con el objetivo de generar desarrollo sostenible para las próximas generaciones.