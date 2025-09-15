Sebastián Mascherano llega a Neuquén con un mensaje de esperanza en #NeuquénSinDrogas

Del 19 al 21 de septiembre, Neuquén será sede de #NeuquénSinDrogas – El Verdadero Encuentro, un evento que busca prevenir las adicciones y promover el valor de la vida, la familia y los vínculos.

Entre los invitados estará Sebastián Mascherano, hermano del exfutbolista Javier Mascherano, quien compartirá su impactante historia de lucha contra las adicciones, tras 18 años de consumo y más de 13 años de recuperación. También participará Lucas Caballero, ex Wachiturro, con su testimonio de superación a través de la fe.

El evento contará con talleres, charlas y actividades organizadas por el Gobierno provincial, el municipio y distintas instituciones sociales. La comunidad está invitada a sumarse a este espacio de reflexión, prevención y encuentro real.