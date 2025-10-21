Se viene un nuevo sorteo al buen contribuyente

La Municipalidad de Cutral Co, a través de la Secretaría de Hacienda, anunció una nueva edición del Sorteo del Buen Contribuyente Electrónico, una iniciativa que busca reconocer a quienes mantienen sus tributos municipales al día.

El sorteo está dirigido a los contribuyentes que estén al día con el pago de sus tasas al 31 de diciembre de 2025 y que además se encuentren adheridos a la factura electrónica.

En esta edición, se sortearán dos autos 0 km y dos vouchers por materiales de construcción, cada uno por un valor de 5 millones de pesos.

El intendente de Cutral Co señaló que esta acción busca reconocer el compromiso de los vecinos:

“Es una forma de retribuir la confianza que tienen en la gestión y el esfuerzo que hacen para mantener sus servicios al día. Nosotros contamos con superávit fiscal, pero también pedimos ese esfuerzo ciudadano que es fundamental”.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Noel Sanhueza, confirmó que el sorteo se realizará durante la primera quincena de enero de 2026 y reiteró que el beneficio es solo para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

La propuesta no solo premia la responsabilidad tributaria, sino que también fomenta la adhesión a la factura electrónica, un paso más hacia la modernización de los servicios municipales.