¿Se viene la Tormenta de Santa Rosa? Alertan por lluvias, nevadas y descenso de temperatura en Neuquén

El cierre de agosto llega acompañado del tradicional fenómeno conocido como la “Tormenta de Santa Rosa”, que traerá consigo un marcado cambio en las condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia del Neuquén.

Según informó Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, se prevé el ingreso de un frente frío que provocará lluvias, nevadas y vientos intensos en distintas regiones.

Pronóstico por zonas

Región Limay y Lagos del Sur: lluvias y lloviznas aisladas desde la tarde de hoy.

lluvias y lloviznas aisladas desde la tarde de hoy. Zona centro y noroeste: a partir de la madrugada del sábado, lluvias con períodos alternados de nevadas de variada intensidad.

a partir de la madrugada del sábado, lluvias con períodos alternados de nevadas de variada intensidad. Alto Neuquén y Vaca Muerta: posibilidad de nevadas y ráfagas de viento entre 50 y 60 km/h, especialmente en Rincón de los Sauces, Octavio Pico y el área noreste de la provincia.

posibilidad de nevadas y ráfagas de viento entre 50 y 60 km/h, especialmente en Rincón de los Sauces, Octavio Pico y el área noreste de la provincia. Cordillera norte: nevadas desde Pino Hachado hasta Coyuco-Cochico, con complicaciones en rutas como la 40 (entre Las Lajas y Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas) y la 43, principal arteria de la zona norte.

Recomendaciones

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad se informó que el fenómeno ya está siendo monitoreado en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

“Instamos a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones que brinden la Provincia y los municipios”, señaló Cruz.

Defensa Civil confirmó que equipos ya se encuentran en alerta y preparados para intervenir en caso de ser necesario.