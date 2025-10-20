Se viene el concurso del Zapallo XXL y ya entregan semillas en los barrios

Comenzó la cuenta regresiva para la 8° edición del concurso del Zapallo XXL, y con ella, la entrega de semillas para quienes deseen participar. Este lunes, la referente del programa Sembrando Huertas, Adriana Coñuecar, confirmó que la distribución comenzó la semana pasada y hoy fue el turno en la sede del barrio Parque Oeste y continuará en distintos sectores de la ciudad.

“La entrega de semillas se realiza barrio por barrio, y al mismo tiempo se abre la inscripción para el concurso”, explicó Coñuecar, destacando el entusiasmo que genera este evento entre las familias que apuestan por la huerta urbana y la agricultura familiar.

El tradicional concurso busca premiar al zapallo de mayor tamaño, y año a año convoca a vecinos y vecinas de toda la ciudad que cultivan con dedicación y paciencia sus ejemplares.

Desde el programa Sembrando Huertas invitan a estar atentos al cronograma de recorridas para no perder la oportunidad de inscribirse y recibir las semillas.

Ampliaremos con fechas, bases y premios.