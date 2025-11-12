Se licitará la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Carranza

El gobernador Rolando Figueroa autorizó el llamado a licitación pública para la obra del “Puente y Accesos sobre el Arroyo Carranza”, en la Ruta Provincial N° 5, cerca de Rincón de los Sauces.

La iniciativa busca reemplazar los badenes actuales, que suelen quedar inutilizables durante las crecidas, y garantizar la transitabilidad y seguridad vial en una zona clave para la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 8.512 millones de pesos y un plazo de ejecución de 690 días, orientado a mejorar la conectividad y el desarrollo productivo en una región estratégica.