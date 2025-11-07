Se firmó el acta acuerdo para el Centro Oncológico y nuevas obras en la E.P.E.T. N°1

Este jueves, en la ciudad de Neuquén Capital, se llevó a cabo la firma del acta acuerdo para la ejecución de dos importantes obras: el Nuevo Centro Integral de Atención Oncológica de Cutral Co – Plaza Huincul y el Nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) con refacciones en la E.P.E.T. N°1.

El documento fue rubricado por el Gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, junto al Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el Intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza.

Del acto participaron también el Ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la Ministra de Educación, Soledad Martínez; el Ministro de Salud, Martín Regueiro; el Ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la Subsecretaria de Obras Delegadas, Tania Coletti; y la Secretaria de Obras Públicas, Tania Bertoldi.

El nuevo SUM de la E.P.E.T. N°1 estará destinado a actividades deportivas y culturales, y podrá ser utilizado tanto por la comunidad educativa como por el público en general. La obra contempla una superficie cubierta total de 1.004,53 m² y un plazo de ejecución de 270 días.

En tanto, el Centro Integral de Atención Oncológica Cutral Co – Plaza Huincul se construirá dentro del predio del Hospital Zonal, con una superficie aproximada de 318 m² en planta baja, y busca fortalecer la atención médica especializada en la región.

Durante el acto, el intendente Ramón Rioseco expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados:

“Estamos muy contentos porque acordamos la realización de dos obras reclamadas hace tiempo por los vecinos. El Centro Oncológico es fundamental, después de muchos años de lucha de toda la comunidad. Trabajar en conjunto con el Gobierno Provincial al servicio de la salud pública es un placer”.

Respecto a la obra en la institución educativa, añadió: