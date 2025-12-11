Se celebró el 32° Aniversario del Taller Esperanza con una emotiva jornada inclusiva

El Taller Esperanza conmemoró hoy su 32° Aniversario con un cálido encuentro realizado en el Salón Mutual Policial, donde operarios y personal del establecimiento ofrecieron presentaciones artísticas que emocionaron a los presentes. Entre las propuestas destacaron la muestra “Manos que Crean” y una interpretación en Lengua de Señas de la canción “Celebra la Vida”. La celebración incluyó además el tradicional corte de torta, elaborada especialmente por el sector de Panadería.

El Intendente Ramón Rioseco acompañó la jornada junto a la directora Sandra Allende y la secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo. En su mensaje, Rioseco subrayó el valor profundo del aniversario y el compromiso del municipio con las políticas de inclusión:

“Hoy festejamos la vida y la inclusión. El Estado tiene que estar presente para poner en el centro a las personas, acompañando con amor, respeto y compromiso. Este Taller demuestra todos los días que con apoyo y oportunidades se construyen proyectos reales y una comunidad más justa.”

Por su parte, la directora Sandra Allende destacó el trabajo cotidiano que se realiza en los cuatro talleres —Panadería, Aparado, Sellado y Polietileno— donde se acompaña actualmente a 50 operarios.

“Nuestro objetivo es que la sociedad los conozca, valore sus capacidades e impulse su inclusión”, señaló.

La jornada concluyó con un clima de celebración, reconocimiento y orgullo por el camino construido durante más de tres décadas en favor de la inclusión laboral y social.