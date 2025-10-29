Se celebró el 107° aniversario del descubrimiento del petróleo en Plaza Huincul

Autoridades locales y ex trabajadores de YPF participaron del acto conmemorativo en el Museo de los Ypefeanos.

Esta mañana se llevó a cabo un emotivo acto conmemorativo por el 107° aniversario del descubrimiento del petróleo en la región, en las instalaciones del Museo de los Ypefeanos de Plaza Huincul.

El encuentro contó con la presencia del intendente Claudio Larraza, el ministro de Gobierno Jorge Tobares, autoridades municipales y provinciales, además de reconocidos ypefeanos de la comarca que formaron parte de la historia petrolera local.

Durante el acto, José Briceño, responsable del museo, compartió un repaso histórico sobre los inicios del gas y el petróleo en la ciudad. “Es una fecha muy importante para toda la comarca. Creemos que aquel descubrimiento marcó el nacimiento de lo que hoy conocemos como Vaca Muerta, aunque en ese entonces no contábamos con la tecnología que existe actualmente”, expresó.

Como cierre de la ceremonia, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa en el interior del museo, en homenaje a quienes fueron parte de los comienzos de la actividad hidrocarburífera en la región.