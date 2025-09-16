Salud Mental en Niños y Adolescentes: el llamado urgente del Centro Integral Patagónico

La psicóloga Verónica Monti, del Centro Integral Patagónico, expresó su preocupación ante el aumento alarmante de casos de intento de suicidio en niños y adolescentes de la comarca, motivados tanto por situaciones de adicciones como por abusos.

Monti explicó que el centro trabaja de forma articulada con el Hospital de Complejidad VI y el Sanatorio Huincul, atendiendo casos de salud mental y derivando según la necesidad de cada paciente. “Es alarmante la situación que se vive tanto en Plaza Huincul como en Cutral Co. Por eso, decidimos lanzar conversatorios gratuitos sobre prevención del suicidio y acompañamiento a familiares que no saben cómo ayudar a adolescentes con trastornos de salud mental”, señaló.

Desde el Centro Integral Patagónico, el enfoque está puesto en la prevención del suicidio, reconociendo al abuso —físico, emocional o sexual— como uno de los principales detonantes que pueden llevar a niños y adolescentes a tomar decisiones extremas.

“Tenemos que escuchar más a los adolescentes. No minimicemos lo que sienten. Si un joven pide ver a un psicólogo, atendamos ese pedido. Después puede ser tarde”, enfatizó la profesional.

El centro se encuentra ubicado en calle Ingeniero Enrique Hermite 319, en el barrio Uno de Plaza Huincul. Para consultas o atención en salud mental, está disponible la línea directa 299 507 9571.