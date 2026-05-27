Salud Escolar: móviles oftalmológicos atenderán gratis a estudiantes en Cutral Co y Plaza Huíncul

Los días 1, 2 y 3 de junio llegarán a Cutral Co y Plaza Huíncul las unidades móviles del programa “Salud Escolar”, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Gobierno de Neuquén destinada a controles oftalmológicos gratuitos para estudiantes de 10 a 17 años sin obra social.

La referente de la actividad, Tania Sáez, confirmó que será la primera vez que este operativo llegue a la comarca y destacó que además de los controles visuales, los lentes podrán confeccionarse en el acto para quienes los necesiten.

El cronograma previsto será el siguiente:

1 y 2 de junio: Pasaje Velo, Plaza Huíncul.

3 de junio: Gimnasio Municipal de Cutral Co.

En todos los casos la atención será de 8 a 15 horas, por orden de llegada. Los jóvenes deberán asistir con DNI y acompañados por un adulto.

Desde la organización explicaron que primero se realizará un control visual y, en caso de ser necesario, se avanzará con estudios específicos dentro de la unidad móvil para luego fabricar los anteojos en aproximadamente 45 minutos.

Según indicaron, se estima la entrega de más de 100 pares de lentes durante las jornadas en ambas localidades.