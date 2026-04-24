Salud avanza con obras clave en la comarca y refuerza la campaña de vacunación

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, participó del acto aniversario de Huincul y destacó los avances en infraestructura sanitaria, así como las estrategias para fortalecer la atención en la región.

El funcionario repasó el estado en el que se encontraba el sistema al inicio de la gestión, con obras inconclusas, falta de insumos y escasez de equipamiento y móviles. En ese sentido, indicó que se priorizó la finalización de la guardia hospitalaria, la incorporación de ambulancias y el fortalecimiento del recurso humano.

Entre las obras en marcha, subrayó la construcción del centro oncológico, un proyecto conjunto entre Cutral Co y Plaza Huincul que permitirá evitar derivaciones y mejorar la atención de pacientes, además del avance del banco de leche humana, una iniciativa de carácter provincial que llevaba más de 15 años en espera.

Regueiro también señaló que se está trabajando en la ampliación y mejora de centros de salud, con extensión de horarios de atención y mejoras edilicias, en un contexto donde cada vez más personas recurren al sistema público.

En relación a la campaña de vacunación, explicó que la provisión depende del Estado nacional y reconoció que hubo faltantes, aunque adelantó que en los próximos días arribarán nuevas dosis. Además, anunció la implementación del sistema “Autovac”, que permitirá completar esquemas de vacunación sin descender del vehículo, en distintos puntos estratégicos de la provincia.