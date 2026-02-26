26 febrero, 2026 21:28
“Sabores de Cutral Co” se vivirá en el Parque de la Ciudad y Radio Fuego lo transmitirá en vivo

Este viernes 27 de febrero, Cutral Co disfrutará de una noche especial con la llegada de Sabores de Cutral Co, el Encuentro Gastronómico que reunirá a emprendedores, artistas y familias en el Parque de la Ciudad. Además, quienes no puedan asistir podrán seguir cada momento a través de la transmisión en vivo de Radio Fuego, por streaming en su canal de YouTube Fuego24cco.

La propuesta se desarrollará de 20 a 00 horas y ofrecerá un amplio recorrido por ferias, food trucks y puestos gastronómicos, destacando el talento local a través de la cocina y la producción artesanal.

Cocina en vivo y sabores locales

Uno de los momentos más esperados será la demostración del chocolatero local Edgar Presas, quien compartirá en vivo su técnica y pasión por el chocolate, sumando un atractivo especial a la velada.

Música para acompañar la noche

El evento también contará con shows en vivo de:

  • Ke Pinta
  • Los Chama de Cristal
  • Orquesta Típica Splendid

Con una combinación de sabores, música y encuentro familiar, “Sabores de Cutral Co” promete convertirse en uno de los eventos destacados del verano. Y gracias a la cobertura especial de Radio Fuego, toda la comunidad podrá ser parte de esta fiesta gastronómica tanto en el predio como a través de la transmisión online.

