Rucci presentó Fuerza Neuquina y Federal en Rincón de los Sauces

Con el polideportivo municipal colmado, Marcelo Rucci encabezó la presentación oficial de Fuerza Neuquina y Federal, el nuevo espacio político que busca sumar a vecinos y trabajadores en una construcción abierta y

participativa.

“Este partido nace para que los trabajadores y la comunidad tengan sus propios representantes, sin depender de las grandes estructuras que terminan decidiendo por nosotros”, afirmó Rucci en un encuentro que incluyó micrófonos

abiertos para preguntas.

“Necesitamos que la gente milite, que se prepare, que se involucre. El futuro de nuestros hijos depende de lo que hagamos nosotros”, agregó, insistiendo en que “ya no podemos esperar que desde Buenos Aires nos resuelvan los

problemas: primero debemos defender nuestra provincia, nuestro trabajo y nuestra gente”.

El dirigente petrolero recordó hitos de la historia local, como el paro de 1999 que cambió las condiciones laborales en la cuenca. “Rincón demostró que sabe luchar y que puede crecer con dignidad. No vamos a permitir que nadie

atropelle a nuestra gente”, remarcó, y advirtió que “acá habrá trabajo para nuestra gente y vamos a exigir que haya escuelas, viviendas y contención para los jóvenes”.

Rucci también definió la identidad del nuevo partido: “No formamos Fuerza Neuquina y Federal para ir nosotros, sino para que sean ustedes los que se representen a sí mismos. Queremos devolver a la política lo que ustedes nos dieron a nosotros en lo gremial. Nadie es dueño de la verdad; las mejores ideas salen de la gente común”.

Previamente, el secretario adjunto del sindicato, Ernesto Inal, había subrayado el vínculo histórico con la localidad.

“Siempre decimos que Rincón de los Sauces es mi casa. Me tocó llegar con una mano atrás y otra adelante, y hoy soy el secretario adjunto del sindicato más importante de la República Argentina. Eso no es casualidad: con sacrificio y

esfuerzo podemos ocupar cualquier lugar”, señaló. Inal recordó que “cuando llegamos a Rincón había apenas cuatro cuadras de asfalto. Después de cuatro mandatos, el pueblo se transformó. La base principal de este partido son los hechos, y Rincón es la cuna de Fuerza Neuquina y Federal”.

El acto reunió a concejales, referentes locales y representantes de clubes deportivos, a quienes Rucci felicitó por su tarea de contención juvenil. “Rincón es un pueblo noble que abraza a todos los que vienen a trabajar. Por eso

debemos defenderlo unidos y con respeto”, concluyó, antes de dejar un mensaje final: “Rincón demostró que sabe luchar y que puede crecer con dignidad. Vamos a defender cada derecho y a construir un futuro mejor con nuestras propias manos”