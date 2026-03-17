Rucci pidió ampliar la capacitación petrolera a toda la región tras la apertura del Instituto Vaca Muerta

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, participó este lunes de la inauguración del Instituto Vaca Muerta y destacó la importancia de avanzar hacia un modelo más federal en materia de formación laboral, con llegada a todas las localidades.

El nuevo espacio, impulsado de manera conjunta por YPF, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén capital, tiene como objetivo capacitar trabajadores para la industria hidrocarburífera no convencional, uno de los motores productivos más importantes del país.

Durante el acto, Rucci consideró que la iniciativa representa “un primer paso” y planteó la necesidad de extender este tipo de propuestas a otros puntos de la región. “Es muy difícil que muchos puedan trasladarse y costear los gastos, por eso creemos que hay que llevar estas oportunidades a más localidades”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de garantizar igualdad de acceso a la formación. “Queremos ser federales, equitativos, que todos tengan la oportunidad”, sostuvo, al tiempo que insistió en priorizar el empleo para trabajadores locales.

El dirigente también vinculó la capacitación con la generación de empleo regional y advirtió sobre la llegada de mano de obra de otras zonas. “Tenemos desocupación en nuestras provincias, por eso es clave formar a nuestra gente y darle la oportunidad de insertarse en una industria tan importante como el petróleo”, afirmó.

Asimismo, destacó el diálogo con el gobernador de Neuquén y el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar políticas de formación. En esa línea, subrayó que la capacitación debe contemplar no solo aspectos técnicos, sino también la seguridad laboral.

“Es una actividad de riesgo, por eso es fundamental que los trabajadores estén preparados y que puedan volver sanos y salvos a sus casas. La vida está por encima de todo”, enfatizó.

Por último, Rucci adelantó que el gremio también avanza con su propio instituto de formación, con resultados previstos antes de fin de año, orientado a fortalecer las capacidades de trabajadores de toda la región.

De esta manera, el dirigente valoró el inicio del Instituto Vaca Muerta como una base importante, pero insistió en que el desafío será ampliar su alcance para que más trabajadores puedan acceder a estas oportunidades en cada localidad.