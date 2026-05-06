Rucci destacó en Houston la importancia de los trabajadores en el desarrollo de Vaca Muerta

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, participó en Houston de la Offshore Technology Conference (OTC) 2026, donde remarcó que el crecimiento de Vaca Muerta debe tener a los trabajadores como eje central.

Durante el panel internacional sobre el rol de Argentina en el mercado energético, Rucci sostuvo que el desarrollo de la cuenca no puede medirse solo en producción, sino también en empleo, capacitación y seguridad laboral. “Vaca Muerta será posible si trabajamos todos juntos”, afirmó.

Además, destacó que el gremio impulsa la creación de un centro de formación en Neuquén capital, con certificación internacional, y una escuela móvil para capacitar a trabajadores en distintas localidades.

En su paso por Houston, también pidió confianza en el país y en la región, y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y los trabajadores para consolidar el potencial energético de Vaca Muerta.