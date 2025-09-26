Rucci anunció acuerdos históricos: zona al 85% y seguro laboral por 5 años para petroleros

Ante más de 20.000 trabajadores, Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, anunció dos acuerdos clave para la cuenca neuquina: el aumento del adicional por zona desfavorable al 85% y la implementación de un seguro laboral y de vida por cinco años, firmado con YPF y Tecpetrol.

“Esto no es un favor, es justicia”, afirmó Rucci, y advirtió que exigirán que todas las operadoras se adhieran al nuevo esquema. En caso contrario, anticipó medidas gremiales en los yacimientos.

Destacó el apoyo del gobernador Rolando Figueroa, quien impulsó beneficios fiscales para reincorporar a despedidos, y anunció que el gremio avanza en la conformación del partido Fuerza Neuquina Federal, para que los trabajadores tengan representación política propia.

Rucci cerró con un mensaje firme: “Seguimos con el puño en alto. Vamos por más trabajo, más seguridad y más dignidad para nuestra gente”.