Rotura de ducto de gas generó alarma en Barrio Norte de Plaza Huincul

Un importante operativo se desplegó este lunes en el barrio Norte de Plaza Huincul tras la rotura de un ducto de gas durante trabajos de obra en la zona. El incidente ocurrió sobre calle Hermanos Benente, a pocos metros de la Ruta 17 y en cercanías del sector donde se proyecta la futura rotonda de Azucena Maizani.

Según se pudo observar en el lugar, maquinaria pesada —una retroexcavadora— realizaba tareas de remoción de suelo cuando se produjo la ruptura. A raíz de la presión del gas, se generó una visible polvareda y emanación, lo que encendió la preocupación entre vecinos de un sector densamente habitado.

Personal de la empresa Camuzzi acudió rápidamente para intervenir, junto a trabajadores de la empresa a cargo de la obra y agentes municipales. Como medida preventiva, se interrumpió el suministro de gas en gran parte del barrio Norte y se estableció un perímetro de seguridad que incluso afectó a viviendas cercanas, cuyos ocupantes no podían ingresar ni salir momentáneamente.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, la rotura se habría producido porque el ducto no figuraba en los planos entregados para la ejecución de la obra, lo que derivó en que la maquinaria trabajara en un sector donde, en teoría, no existían instalaciones subterráneas.

Fuentes indicaron que se trataría de un ducto troncal, lo que aumenta la gravedad potencial del hecho. No obstante, destacaron que no se registraron chispas ni explosiones, por lo que calificaron la situación como “milagrosa”, evitando consecuencias mayores.

Si bien el área permanece controlada, el gas continuaba emanando al momento del reporte, mientras avanzaban las tareas para contener la fuga. Las autoridades no brindaron declaraciones oficiales, aunque se espera que en las próximas horas se informe sobre las causas y eventuales responsabilidades del incidente.