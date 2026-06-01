Rompieron una ferretería céntrica durante la madrugada, pero no lograron concretar el robo

Durante la madrugada de este lunes, delincuentes ingresaron a una reconocida ferretería ubicada en la esquina de Alem y Principal Sáez de Cutral Co, provocando daños en el acceso al local, aunque llamativamente no lograron llevarse elementos de gran valor.

El propietario del comercio, Claudio Alfaro, se encontró con la situación al abrir sus puertas por la mañana. Según relató, los autores del hecho forzaron una de las puertas de la pesada reja metálica que protege el frente del local, dañaron el sistema de cierre y posteriormente rompieron un vidrio para ingresar al interior.

Una vez dentro, los intrusos se dirigieron directamente hacia la caja registradora. Sin embargo, no lograron acceder al dinero de mayor importancia que se encontraba resguardado allí. Además, no sustrajeron ninguna de las herramientas exhibidas en el comercio, pese a que el local cuenta con maquinaria y equipos de alto valor económico, como amoladoras, motosierras y otras herramientas profesionales.

La particularidad del hecho generó sorpresa en el comerciante, quien señaló que nunca había sufrido un robo en el establecimiento y manifestó su desconcierto por la modalidad empleada por los delincuentes.

Tras radicar la denuncia, la Policía inició las actuaciones correspondientes y se espera que las cámaras de seguridad urbanas instaladas en el sector permitan determinar el horario exacto del ingreso e identificar a los responsables.

Mientras tanto, el propietario deberá afrontar los gastos para reparar los vidrios dañados, reforzar la reja de ingreso y evaluar nuevas medidas de seguridad para proteger el comercio.

El episodio volvió a encender la preocupación entre los comerciantes de la comarca por los hechos de inseguridad que tienen como blanco a los locales comerciales durante la noche y la madrugada.