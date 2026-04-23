Robo en una tienda de ropa de Cutral Co: tres menores quedaron registrados por cámaras

Un hecho delictivo se registró en las últimas horas en un comercio de indumentaria ubicado sobre Avenida del Trabajo, en la ciudad de Cutral Co. Según relató el propietario del local, tres menores ingresaron al lugar y sustrajeron prendas de vestir y un teléfono celular.

El dueño, identificado como Hernán, explicó que el episodio ocurrió durante la tarde-noche del día anterior y que fue advertido momentos después, cuando notó la ausencia del teléfono que utilizaban en el local para reproducir música. “Cuando bajo a ver qué pasaba, me doy cuenta que no estaba el teléfono. Ahí reviso las cámaras y veo que también se habían llevado prendas”, detalló.

De acuerdo a las imágenes de seguridad, los jóvenes ingresaron por separado, recorrieron el local y fueron ocultando distintas prendas, en una modalidad conocida como “robo mechero”. Finalmente, antes de retirarse, se llevaron el teléfono celular.

El comerciante señaló además que no sería la primera vez que estas personas visitaban el local con fines delictivos. “Por lo que pude ver, ya habían venido otras veces. Probablemente en esas ocasiones también se llevaron mercadería sin que nos diéramos cuenta”, indicó.

Tras el hecho, se realizó la denuncia correspondiente y se aguarda la intervención policial. Mientras tanto, el comerciante evalúa reforzar las medidas de seguridad, como la instalación de sistemas antirrobo en las prendas y una mejor distribución del personal dentro del local.

“El problema es que no queremos incomodar a los clientes, pero estas situaciones te obligan a estar más atento”, expresó Hernán, quien además advirtió sobre la creciente preocupación por este tipo de delitos en la zona.

Todo el episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, lo que podría ser clave para identificar a los responsables.