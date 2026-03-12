Robo de una moto a plena tarde en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este miércoles por la tarde en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co, donde delincuentes sustrajeron una motocicleta que se encontraba estacionada sobre la calle Islas Malvinas.

Según relataron vecinos del sector, el robo fue captado por cámaras de seguridad domiciliarias. En las imágenes se observa a dos individuos que circulaban en una moto y que, tras recorrer la zona durante algunos minutos, se detuvieron en el lugar donde estaba estacionado el rodado.

De acuerdo con los registros fílmicos, uno de los sujetos descendió de la motocicleta en la que se movilizaban, mientras el otro permanecía esperando. En cuestión de segundos, el delincuente se apoderó de la moto estacionada y escapó del lugar junto a su cómplice.

Tras advertir la situación, vecinos de la barriada alertaron sobre el hecho y comenzaron a difundir los videos de las cámaras de seguridad con la intención de colaborar en la identificación de los responsables.

El episodio generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes manifestaron su inquietud por los reiterados hechos de inseguridad registrados en la zona.