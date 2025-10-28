Robaron en una carnicería del oeste de Cutral Co tras realizar un boquete

Un nuevo hecho delictivo se registró en el oeste de Cutral Co, donde delincuentes ingresaron a una carnicería tras abrir un boquete durante la noche. El comercio, ubicado en la esquina de Ejército Argentino y Carlos H. Rodríguez, fue blanco de los ladrones, quienes se alzaron con una importante cantidad de mercadería.

En diálogo con este medio, Juan, propietario del local, relató que fueron los propios vecinos quienes escucharon ruidos sospechosos y lo alertaron de la situación. Sin embargo, cuando llegó al lugar, los autores ya se habían dado a la fuga con gran parte de los productos del comercio.

La denuncia fue radicada en la dependencia policial correspondiente, mientras se trabaja para identificar a los responsables del hecho.