Robaron en la chocolatería Piukenita: “Fue un momento muy triste”, expresó su dueño Ega Presas

Un nuevo hecho de inseguridad afectó a la conocida chocolatería Piukenita, ubicada en pleno centro de Cutral Co. El pasado jueves, alrededor de las 18:15 horas, un hombre ingresó al local y, tras amenazar con un arma, robó dinero en efectivo y un teléfono celular.

El propietario del comercio, Ega Presas, dio a conocer la situación a través de las redes sociales y en declaraciones al programa radial “Otra Tarde”, donde relató que no es la primera vez que su emprendimiento sufre un robo.

“El jueves vivimos un momento muy triste. Por cuarta vez nos robaron en nuestra chocolatería. El hombre que lo hizo ya había venido antes, y nuestras chicas —con la generosidad que nos caracteriza— siempre le habían convidado chocolate. Esta vez vino con un arma”, escribió Presas.

Según detalló, el autor del hecho ya había visitado el local en ocasiones anteriores y había recibido obsequios por parte del personal. Esta vez, sin embargo, regresó armado y con intenciones de robo.

A pesar de que el sospechoso fue detenido poco después del hecho, Presas manifestó su preocupación al señalar que horas más tarde fue liberado.

El episodio generó indignación en la comunidad y renovó el reclamo de mayor seguridad para los comerciantes del centro de la ciudad.