Robaron en el centro comunitario del barrio Centenario

Durante las últimas horas, delincuentes ingresaron al centro comunitario del barrio Centenario y provocaron daños materiales tras forzar una de las puertas de ingreso.

Desde la comisión del centro comunitario informaron que los malvivientes violentaron la reja y la puerta que conecta la oficina con el gimnasio del establecimiento. El hecho fue denunciado y personal policial trabaja en el lugar para determinar con precisión qué elementos fueron sustraídos.

“Lamentamos profundamente esta situación, es un espacio que pertenece a todos los vecinos y que se sostiene con mucho esfuerzo”, expresaron desde la comisión barrial.

Las autoridades del centro evalúan implementar medidas de seguridad adicionales para evitar nuevos hechos de vandalismo o robo.