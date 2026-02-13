Robaron en comercio de barrio Progreso

Un comercio del barrio Progreso fue blanco de un robo durante la noche del jueves en la ciudad de Cutral Co. El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

La propietaria del comercio envió a este medio las imágenes captadas por el sistema de vigilancia, donde se observa el momento en que un hombre logra destrabar la puerta de ingreso y acceder al interior del local. Según relató la dueña, al delincuente le tomó apenas un minuto forzar la entrada y concretar el ilícito.

De acuerdo con su testimonio, el sospechoso sería una persona conocida en la barriada. No obstante, hasta el momento no trascendió información oficial sobre su identificación ni detención.

La comerciante indicó que aún se está evaluando el faltante de mercadería y otros elementos, por lo que no se precisó con qué artículos se alzó el autor del hecho.

La denuncia fue radicada y el caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades policiales, que analizan las imágenes de las cámaras para avanzar en la causa.