Robaron a la hora del brindis de Nochebuena en Pueblo Nuevo

Un hecho de inseguridad se registró en el barrio Pueblo Nuevo, de Cutral Co, durante los primeros minutos de la Nochebuena. Según imágenes aportadas por vecinos, una cámara de seguridad registró el robo a las 00:08 horas, justo en el momento del brindis.

De acuerdo a la información recabada, los delincuentes actuaron con rapidez y en pocos minutos sustrajeron varios artículos de una vivienda que aparentemente se encontraba sin moradores al momento del hecho.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación y aseguraron que en días previos al robo un vehículo Volkswagen Gol de color blanco, el mismo que habría sido utilizado durante el ilícito, recorrió reiteradas veces el barrio. Según relataron, sus ocupantes tomaban fotografías de distintas viviendas, lo que hace presumir que el robo pudo haber sido previamente planificado.

El hecho generó malestar entre los habitantes de la barriada, quienes solicitan mayor presencia policial y medidas de prevención, especialmente en fechas festivas donde muchas casas quedan momentáneamente desocupadas. Las imágenes de las cámaras ya estarían en poder de las autoridades para avanzar con la investigación.